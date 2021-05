Lasse Mikkelsen verlässt nach der Saison die MT Melsungen und kehrt in seine Heimat zurück.

Der 33 Jahre alte Mikkelsen schließt sich dort seinem vormaligen Klub Skjern Håndbold an. "Auch wenn wir jetzt früher als ursprünglich geplant nach Dänemark zurückkehren, möchte ich diese Zeit bei der MT nicht missen. Ich bin sehr froh, nach Deutschland gekommen zu sein", sagte der Rückraumspieler in einer Mitteilung des Klubs am Freitag.