Simon Birkefeldt war in Hannover Sieggarant der Melsungen. Bild © Imago

Die MT Melsungen hat den Verletzungsschock um Topscorer Julius Kühn gut weggesteckt. Die Nordhessen gewannen ihr Auswärtsspiel beim TSV Hannover-Burgdorf.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Beim Tabellennnachbarn TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Bartenwetzer am Sonntag mit 36:29 (22:15). Damit bleibt Melsungen auf Tuchfühlung zu den Europapokal-Rängen.

In Abwesenheit des schwer verletzten Torjägers Julius Kühn, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, avancierte Simon Birkefeldt zum erfolgreichsten Werfer seiner Mannschaft. Der Däne erzielte sieben Treffer für die MT. Finn Lemke kam auf zwei Tore für die Nordhessen.