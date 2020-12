Die MT Melsungen hat sich beim Tabellensechsten Göppingen behauptet. Durch den Erfolg schaffen die Hessen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der Handball-Bundesliga.

Die MT Melsungen konnte seine knifflige Aufgabe in Göppingen am Sonntagnachmittag erfolgreich lösen. Die Nordhessen setzten sich in der Handball-Bundesliga mit 30:23 (20:12) durch und stellen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte her.

Melsungen hat nach zehn Spieltagen (die wenigstens aller Handball-Bundesligisten) somit 13 Punkte gesammelt. Beste Werfer der MT waren Kai Haeffner und Julius Kühn mit jeweils acht Treffern.