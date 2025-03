Klatsche in Kiel

Die MT Melsungen kassiert im Europapokal in Kiel eine deftige Klatsche und muss in den Playoffs gegen Gummersbach ran. Viel schlimmer als die hohe Niederlage ist aber die Verletzung von Aaron Mensing. Den Nordhessen schwant Böses.

Veröffentlicht am 05.03.25 um 10:58 Uhr

Es lief die 13. Spielminute im Europapokal-Spiel der MT Melsungen beim THW Kiel und plötzlich wurde es ganz leise in der Halle. Rogerio Moraes, seines Zeichens Kreisläufer bei der MT, mehr als zwei Meter groß und ein Berg von einem Mann, trug seinen Mitspieler Aaron Mensing vom Feld der Arena in Kiel. Leiser Applaus in der Halle, auch die Spieler des heimischen THW klatschten aufmunternd für den dänischen Rückraumspieler der Nordhessen, bis dieser mit schmerzverzerrtem Gesicht das Feld verlassen hatte.

Kurz zuvor hatte sich der Däne ohne Fremdeinwirkung am Fuß verletzt, war weggerutscht und direkt liegen geblieben. Die Bank der Kieler gab direkt das Signal an die Melsunger Betreuer, dass hier wohl Schlimmeres passiert ist. Und auch die MT geht mittlerweile von weiterem Ungemach aus. "Wir rechnen mit einer ernsten Diagnose, die wir allerdings erst nach unserer Rückkehr in Kassel erstellen lassen können", erklärte Sportvorstand Michael Allendorf nach der deutlichen 24:35-Niederlage der MT.

"Der nächste große Schock"

Da rückte die Abreibung, die die Nordhessen im hohen Norden erhielten, nach Spielende direkt in den Hintergrund. "Ich hätte lieber eine 20-Tore-Niederlage in Kauf genommen, wenn ich dafür mit gesunden Spielern hätte nach Hause zurückkehren können", so Allendorf. "Das Ausscheiden von Aaron bedeutet nach den ohnehin schon längerfristigen Ausfällen den nächsten großen Schock für uns."

Schon in Kiel konnte MT-Coach Roberto Garcia Parrondo nur elf Feldspieler aufbieten. Zu den sowieso schon länger fehlenden Armine Darmoul, David Mandic, Alexandre Cavalcanti und Bruno Eickhoff hatten sich auch noch Arnar Freyr Arnarsson und Elvar Örn Jonsson gesellt. Und nun Mensing. "Nach der Verletzung von Aaron waren alle geschockt und wir sind in einer schweren Situation mit sechs, sieben verletzten Spielern", betonte Parrondo. "Aber alles was wir tun können, ist weiterzumachen und versuchen die nächsten Spiele zu gewinnen."

In der Liga nun gegen Leipzig

Weiter geht es für die Melsunger, die durch die herbe Niederlage in Kiel im Europapokal den Umweg über die Playoffs gegen Gummersbach nehmen müssen, schon am Freitag in der Liga beim Heimspiel gegen Leipzig. Und das dann trotz Tabellenführung wohl in ungewohnter Rolle.

"Wir müssen uns im Hinblick auf das schon am Freitag stattfindende Ligaspiel gegen Leipzig wohl mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir erstmalig in dieser Saison zu Hause kein Favorit sein werden", berichtete Allendorf. "Dazu ist unsere jetzige Personalsituation einfach zu gravierend." Klar ist: Leichter wird es für die MT in der nächsten Zeit sicher nicht.