Die MT Melsungen hat sich mit einem 19 Jahre alten Talent aus Island verstärkt.

Veröffentlicht am 05.06.25 um 11:06 Uhr

Wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, gehört Rückraumspieler Reynir Thor Stefansson ab der kommenden Saison zum Kader der Nordhessen. Der "junge Elvar Örn Jonsson", wie MT-Sportvorstand Michael Allendorf den Neuzugang nennt, fühlt sich im linken Rückraum am wohlsten. "Reynir bringt alles mit, er braucht sicher noch ein bisschen Zeit. Die geben wir ihm", so Allendorf. Stefansson selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die MT hat klare Ambitionen ich möchte Teil dieser Entwicklung sein."