Klotzen statt kleckern: Die MT Melsungen hat auf dem Transfermarkt einen echten Kracher an Land gezogen. Nationaltorwart Silvio Heinevetter wechselt zu den Nordhessen – allerdings noch nicht in diesem Jahr.

Das ist ein dickes Ding: Nationaltorhüter Silvio Heinevetter wechselt nach der nächsten Saison innerhalb der Handball-Bundesliga von den Füchsen Berlin zur MT Melsungen. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigten die MT und die Füchse am Montagvormittag.

Heinevetter war 2009 vom SC Magdeburg zum Hauptstadtclub gewechselt und wurde in den vergangenen zehn Jahren zum sportlichen Aushängeschild der Berliner. "Wir haben Heine viel zu verdanken. Es war eine schöne Zeit", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Einen vorzeitigen Abgang Heinevetters im Sommer schloss er aber aus. "Wir sind uns einig, dass Silvio seinen Vertrag in Berlin erfüllen wird. Wir werden unser letztes Jahr gemeinsam genießen und wollen zusammen noch einen Titel holen. Mindestens."

Heinevetter kommt hochdekoriert

Heinevetter blickt schon jetzt auf eine erfolgreiche Vergangenheit mit den Füchsen zurück. 2014 gewann er den DHB-Pokal, danach zweimal den EHF-Cup (2015, 2018). Zudem holte Berlin mit dem extrovertierten Keeper zwei Mal den Titel bei der Club-WM (2015 und 2016). Mit dem Nationalteam feierte Heinevetter 2016 in Rio die Olympia-Bronzemedaille und landete bei der Heim-WM im Januar auf dem vierten Platz.

Nach Informationen der HNA sollen sich MT-Manager Axel Geerken sowie Trainer Heiko Grimm bereits Mitte Februar mit dem 34-Jährigen in Berlin getroffen haben. Zudem verfolgte Grimm das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 9. März in Düsseldorf an der Seite von Heinevetters Spielerberater.

Sendung: hr-iNFO, 8.4.2019, 11.40 Uhr