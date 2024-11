MT Melsungen im Pokal in Essen

Die MT Melsungen steigt am Mittwoch in den DHB-Pokal ein.

Veröffentlicht am 12.11.24 um 12:18 Uhr

Ab 19.30 Uhr sind die Nordhessen beim Zweitligisten TuSEM Essen zu Gast. Für Rechtsaußen Dimitri Ignatow ist die Partie eine ganz besondere: Der 26-Jährige lief von 2020 bis 2022 für den Gegner auf. Auch wenn die MT als Bundesliga-Tabellenführer und klarer Favorit in die Partie geht, warnt Ignatow vor dem kommenden Gegner. "Essen wird alles reinhauen. Die Halle wird brennen", so der Rechtsaußen. Für Ignatow ist das Ziel der erneute Einzug ins Pokalfinale. "Da wollen wir unbedingt wieder hin", so der MT-Spieler.