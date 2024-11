Die MT Melsungen muss in den kommenden Wochen auf Aaron Mensing verzichten.

Veröffentlicht am 25.11.24 um 14:48 Uhr

Der Rückraumspieler hatte sich am vergangenen Freitag im Spiel in Eisenach (31:32) bei einer Angriffsaktion verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab nun eine Bandverletzung im Sprunggelenk, wie der Verein am Montag mitteilte.