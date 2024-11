Die MT Melsungen fertigt Meister Magdeburg ab, feiert im Anschluss vor allem Torwart Nebojsa Simic und bekommt sogar Lob vom gegnerischen Trainer. Auf die Meisterschaft schielen wollen sie in Nordhessen trotz der Tabellenführung aber noch nicht.

Die Spieler der MT Melsungen tanzten ausgelassen durch die Halle, der Großteil der knapp 4.500 Fans feierte begeistert mit: Die Nordhessen haben mit dem klaren 31:23 (15:12) gegen Meister Magdeburg am Samstag einen echten Festtag hingelegt und ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt.

Sprechchöre für Nebojsa Simic

"Es macht gerade einfach nur Spaß", freute sich MT-Sportdirektor Michael Allendorf nach Abpfiff im Gespräch mit dem hr-sport. "Die Mannschaft hat 60 Minuten total konzentriert gespielt. Heute kann sie richtig stolz auf sich sein." Einen musste er dann aber doch hervorheben: "Was Nebojsa Simic da gemacht hat, war natürlich Weltklasse. Er hat das Tor ja vernagelt." Der Keeper der Melsunger kam auf unglaubliche 20 Paraden und war somit der Matchwinner.

"Ich wusste, das kann mein Tag sein, alle Elemente waren da. Von Anfang an habe ich mich richtig gut gefühlt", schwärmte Simic nach der Partie. "Die Abwehr war überragend mit Wille und Energie." Gegen die starke Defensive fanden die Magdeburger kaum ein Mittel. Und im Zweifel war ja noch Simic da, der den Meister endgültig verzweifeln ließ und dafür von den Fans mit Sprechchören bedacht wurde.

Lob auch vom gegnerischen Trainer

"Das Ergebnis war mehr als verdient", erkannte auch SCM-Trainer Bennet Wiegert an. "Die MT war uns heute in allen Belangen überlegen." Eine Tatsache, die auch MT-Chefcoach Roberto Parrondo schwärmen ließ. "Das war einfach nicht real. Unglaublich, was meine Mannschaft da heute gemacht hat. Ich kann mich als Trainer nur bedanken."

Aktuell grüßen die Nordhessen mit 18 Punkten aus den ersten zehn Spielen von der Tabellenspitze, der Triumph gegen Magdeburg war der siebte Liga-Sieg in Folge. Könnte die MT Melsungen in diesem Jahr tatsächlich Meister werden? "Das möchte ich nicht hören", wiegelt Allensdorf ab. "Wenn man den SCM Mitte November schlägt und danach kein Spiel mehr gewinnt, hat man keine gute Saison gespielt. Es guckt keiner auf die Tabelle."

Simic: Platz drei oder vier möglich

Simic hat immerhin bereits eine kleine Rechnung aufgemacht, die den Weg der MT in Richtung Spitze zeigt. "Mit so einer Leistung bleiben wir auch oben in der Tabelle. Der vierte oder dritte Platz ist vielleicht möglich in diesem Jahr", so der Torwart, der mit seinem Team in den vergangenen Spielzeiten auf Platz neun und fünf gelandet war. "Um von der Meisterschaft zu reden, ist es noch ein Jahr zu früh, das ist mein Gefühl. Aber wir machen die Schritte in die richtige Richtung."

Weiter geht es für die MT schon am Dienstag (20.45 Uhr) im Europapokal mit dem Heimspiel gegen den FC Porto. In der Bundesliga müssen die Melsunger am Freitag nach Eisenach, bevor sich die SG Flensburg-Handewitt in Melsungen vorstellt (29.11., 20 Uhr).