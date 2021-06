Berlin, Berlin, jetzt zeigen wir's Berlin: Nach der scharfen Kritik von DHB-Vize und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning fiebern die Handballer der MT Melsungen dem Heimspiel gegen die Hauptstädter entgegen.

Eine bessere Motivation als Bob Hannings Kritik an den Handball-Nationalspielern der MT Melsungen hätte es für den nordhessischen Bundesligisten vor dem Spiel gegen die Füchse Berlin am Mittwoch (19 Uhr) nicht geben können. "Unsere Spieler haben darüber natürlich schon eifrig diskutiert, und so brauche ich in der Einstimmung auf das Spiel das Thema gar nicht mehr aufzuwärmen", sagte Co-Trainer Arjan Haenen.

Er vertritt erneut Coach Gudmundur Gudmundsson, der wegen persönlicher Angelegenheiten noch immer in Island weilt.

Hanning hatte in seiner Funktion als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) gesagt, dass unter anderem die Mentalität in Melsungen den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gefährden kann und die Leistungen der Nationalspieler im besten Fall stagniert haben. Der Verein hatte die Kritik des Füchse-Geschäftsführers energisch zurückgewiesen.