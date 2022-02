Nachdem eine Corona-Welle über die MT Melsungen hinweggeschwappt ist, sind noch nicht genügend Spieler wieder bereit für Profi-Sport. Das DHB-Pokal-Viertelfinale wird deshalb abgesagt, der Team-Kardiologe macht aber immerhin Hoffnung.

Die MT Melsungen hat noch immer an den Nachwirkungen der Handball-EM zu knabbern. Weil sechs Spieler der Melsunger, die sich beim Turnier und auch daheim in Nordhessen mit Corona infiziert hatten, noch immer keine ärztliche Freigabe erhalten haben, muss das DHB-Pokal-Viertelfinale am Sonntag gegen Lemgo ausfallen. Einem entsprechenden Antrag der MT gab die Liga statt. Ein Ersatztermin wird noch gesucht.

"Es ist nicht so, dass bleibende Schäden zu befürchten sind", sagte MT-Kardiologe Karl-Friedrich Appel. "Die Spieler werden im Training wieder langsam an die Belastung herangeführt, sind aber keinesfalls schon wettkampftauglich."

Auch das Erlangen-Spiel steht auf der Kippe

Melsungen war von der Corona-EM besonders betroffen. Gleich sieben der acht abgestellten Nationalspieler infizierten sich mit dem Virus. Von den daheim gebliebenen Spielern erwischte es ebenfalls gleich mehrere.

Auch das Bundesliga-Spiel gegen Erlangen am 9. Februar soll deshalb nach Möglichkeit verlegt werden. Über diesen zweiten Antrag der MT hat die Liga allerdings noch nicht entschieden. "Wir danken dem TBV Lemgo Lippe für das Verständnis. Wobei alle Beteiligten das Ziel haben, das sportliche Kräftemessen unter fairen Bedingungen stattfinden zu lassen", so MT-Vorstand Axel Geerken.