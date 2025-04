Die MT Melsungen fährt zu Gast in Erlangen einen wichtigen Sieg ein. Der Auswärtserfolg setzt die starke Serie der Nordhessen fort und bringt sie ganz dicht heran an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga.

Im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga gibt sich die MT Melsungen keine Blöße und wurde auch beim HC Erlangen ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Nordhessen gewannen die Partie in Nürnberg vor über 5.000 Fans am Samstagabend mit 31:25 (17:12). Es war in der Liga bereits der vierte Sieg in Folge, durch den die MT mit Blick auf die Tabelle den Druck auf den Spitzenreiter aus Berlin erhöht.

Der Auftritt gegen Erlangen unterstrich einmal mehr, dass die MT derzeit mit ihrer Verletztenmisere gut umgehen kann. So rückte für den verletzten Stammtorhüter Nebojša Simić dieses Mal nicht Oldie Carsten Lichtlein, sondern der Pole Adam Morawski in den Kasten der Melsunger - und auch er machte seine Sache mit einer Paradenquote von 37,8 Prozent gut.

Melsungen zieht mit Tabellenführer Berlin gleich

Im Angriff konnte sich die MT auf ihren Linksaußen Ian Barrufet Torrebejano verlassen, der mit acht Treffern nicht nur der beste Melsunger, sondern auch mannschaftsübergreifend betrachtet der torgefährlichste Spieler war. Der Sieg beim HC Erlangen bringt die MT im Rennen um die Meisterschaft ganz nah ran: Die Nordhessen stehen nun wieder punktgleich mit den Füchsen Berlin an der Tabellenspitze.

Für die Melsunger geht es am Dienstag (21 Uhr) bereits weiter, dann steht in Spanien das Viertelfinal-Rückspiel gegen Bidasoa Irun in der European League an. Das Hinspiel konnte den die Nordhessen Anfang der Woche mit 28:27 knapp für sich entscheiden. Egal also, ob national oder international: Es läuft aktuell für die MT.