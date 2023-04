Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen und ihr langjähriger Vorstand Axel Geerken gehen nach der Saison getrennte Wege. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Geschäftsführer Axel Geerken wird die MT Melsungen nach dieser Saison verlassen. Wie die Nordhessen am Freitag mitteilten, einigten sich der Aufsichtsrat und der 50-Jährige auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrags und somit auf ein Ende der Zusammenarbeit. Die offizielle Begründung: Durch den Abschied von Geerken soll der Weg für eine sportliche Neuausrichtung geebnet werden.

"Ich habe hier in Nordhessen tolle Menschen kennengelernt. Trotzdem kommt irgendwann der Punkt, an dem der Platz freigemacht werden muss für einen Neustart", wird Geerken, der insgesamt zehn Jahre die Geschicke des Vereins lenkte, in der Mitteilung zitiert.

Sportliche Verantwortung schon seit März nicht mehr bei Geerken

Nach einer enttäuschen laufenden Saison hatte sich Geerken nach einer Krisensitzung und viel Kritik bereits im März vollständig aus dem sportlichen Bereich zurückgezogen und die Kader-Planungen komplett in die Hände von Sportdirektor Michael Allendorf gelegt. Im Sommer folgt nun der nächste Schritt der Demission.

"Durch seine verantwortungsvolle Arbeit hat sich die MT erfolgreich in der Bundesliga etabliert und ist finanziell solide aufgestellt", bedankte sich MT-Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke bei Geerken.

Wer seine Nachfolge antritt, ist noch offen. Laut der Melsunger läuft die Suche aber bereits. Auch eine interne Lösung oder eine Umverteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern seien möglich.