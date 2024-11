Nichts war es mit sechs Siegen aus sechs Spielen in der Gruppe: Die MT Melsungen hat in Skopje verloren. Der Gruppensieg war den Nordhessen aber sowieso schon vorher nicht mehr zu nehmen.

Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen hat im letzten Spiel in der Hauptrunde der European League am Dienstagabend die erste Niederlage kassiert. Die Nordhessen verloren in Nordmazedonien bei Vardar Skopje mit 30:32 (17:17). Bester MT-Werfer war der Spanier Ian Barrufet Torrebejano mit zehn Toren.

Wettbewerbsübergreifend war es gar die zweite Pleite in Folge, in der Liga hatte die MT zuletzt 31:32 beim ThSV Eisenach verloren. Die Nordhessen standen jedoch schon vor der Partie als Gruppensieger fest, verpassten durch die Niederlage nun aber die perfekte Gruppenphase.

In der Hauptrunde gegen Kiel

In die sich anschließende Hauptrunde nimmt Melsungen als Gruppenerster dennoch die optimale Ausbeute von vier Punkten mit. Dort treffen die Nordhessen in der Gruppe III unter anderem auf Liga-Konkurrent THW Kiel. Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein, der Zweite und Dritte müssen in die Playoffs. Die Hauptrunde beginnt am 11. Februar 2025.