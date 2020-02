Trotz neun Toren von Marino Maric (l.) fehlten den Melsungern am Ende ein paar Treffer.

Trotz neun Toren von Marino Maric (l.) fehlten den Melsungern am Ende ein paar Treffer. Bild © Imago Images

Das Spiel gewonnen, aber die Qualifikation für die nächste Runde im europäischen Wettbewerb höchstwahrscheinlich vermasselt: Der Einstand von Neu-Trainer Gudmundur Gudmundsson ist bei Handball-Bundesligist MT Melsungen nur bedingt gelungen.

Die Handballer der MT Melsungen haben Neu-Trainer Gudmundur Gudmundsson einen siegreichen Einstand beschert, können das Viertelfinale im EHF-Pokal aber nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Die Nordhessen gewannen am Samstagabend das Gruppenspiel gegen den dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg mit 35:33 (18:14), sind nach dem 31:35 im Hinspiel wegen des knapp verlorenen Direktvergleiches nun aber auf Schützenhilfe angewiesen. Beide Teams liegen in der Gruppe A mit 4:4 Punkten gleichauf hinter dem souveränen Spitzenreiter Benfica Lissabon (8:0).

Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit erlebten die Hausherren, die in Kreisläufer Marino Maric (9 Tore) und Rückraum-Ass Julius Kühn (8) ihre besten Werfer hatten, in der zweiten Hälfte ein Wellenbad der Gefühle. Sechs Minuten nach der Pause war der Vier-Tore-Vorsprung beim 20:20 verspielt. Die MT straffte sich zwar wieder und zog beim 28:23 (45.) erstmals sogar auf fünf Treffer davon. Doch mit einem 3:0-Lauf kämpften sich die Dänen umgehend wieder heran und haben nun im Kampf um den zweiten Gruppenplatz alle Trümpfe in der Hand.