Nationalmannschaftskapitän kommt Johannes Golla kehrt zur MT Melsungen zurück

Die MT Melsungen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen, und wie: Wie die Nordhessen am Dienstag mitteilten, wechselt Kreisläufer Johannes Golla zur Saison 2026 an die Fulda. Der 27 Jahre alte Golla hatte schon von 2015 bis 2018 für die MT gespielt, war dann aber zur SG Flensburg-Handewitt gewechselt. Dort reifte Golla zum Nationalspieler und Nationalmannschaftskapitän.

"Wir hatten die Chance, Johannes zu verpflichten, und wir haben zugegriffen", wird MT-Sportvorstand Michael Allendorf in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Die Möglichkeit, sich einen Spieler dieses Formats zu angeln, erhältst du nicht alle Tage. Johannes wird uns auch menschlich bereichern und ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler sein."

"Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause", sagt Golla. "Man merkt, dass sich sowohl auf dem Spielfeld als auch im Umfeld des Vereins vieles positiv entwickelt hat und noch entwickelt. Ich habe viel vor mit der MT.“

In Melsungen erhält Golla einen Vertrag bis 2031. Die Verpflichtung des Starspielers unterstreicht deutlich die Ambitionen der Nordhessen, die nach 15. Spieltagen an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga liegen. Pikant: Die Verkündung des Transfers erfolgt zwei Tage vor dem Pokal-Viertelfinale gegen Gollas Noch-Klub Flensburg.

Golla führt WM-Kader an

Johannes Golla führt die deutsche Nationalmannschaft auch bei der WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen als Kapitän an. Neben dem Rüdesheimer berief Bundestrainer Alfred Gislasson mit dem Melsunger Timo Kastening und Jannik Kohlbacher (Birkenau-Reisen) noch zwei weitere Hessen in den Kader.

