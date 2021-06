Die MT Melsungen hat das Finale des DHB-Pokals verloren und damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte verpasst - Gegner Lemgo Lippe war einfach zu stark.

Schon mit dem Finaleinzug hat die MT Melsungen Vereinsgeschichte geschrieben, für den Titel im DHB-Pokal aber hat es für die Nordhessen nicht gereicht. Das Team musste sich am Freitag dem TBV Lemgo Lippe mit 24:28 geschlagen geben. Dabei hatte die MT den besseren Start in die Partie erwischt, dann aber drehte der vermeintliche Außenseiter auf und führte zur Pause mit 15:12. Im zweiten Durchgang leisteten sich die Melsunger Schwächen in der Defensive und in einer hitzigen Schlussphase gar teaminterne Diskussionen.

Mehr in Kürze