Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat am Montag sein 20-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten nominiert. Mit dabei sind auch fünf Spieler der MT Melsungen.

Mit voller Hessen-Power zur WM: Wie erwartet setzt Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason bei seinem Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypen (13. bis 31. Januar) auf einen MT-Melsungen-Block. Mit Silvio Heinevetter, Julius Kühn, Kai Häfner, Tobias Reichmann und Timo Kastening stehen gleich fünf Nordhessen im 20-köpfigen Aufgebot.

Der sechste etatmäßige Melsunger Nationalspieler, Finn Lemke, hatte seine Teilnahme an der WM wegen der Corona-Pandemie bereits im Vorfeld abgesagt. Insgesamt verzichteten sieben Spieler auf eine mögliche Nominierung.

Zwei Vorbereitungsspiele gegen Österreich

Nicht nominiert wurde HSG-Wetzlar-Keeper Till Klimpke, der im Juni 2019 sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte und seitdem immer wieder zum Kreis der DHB-Auswahl gehörte. Mit an Bord sind hingegen der Bensheimer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) und der Wiesbadener Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt).

Die DHB-Auswahl fliegt am 12. Januar nach Ägypten, wo sie in der Vorrunde auf Uruguay, WM-Neuling Kap Verde und Ungarn trifft. Zur WM-Vorbereitung zählen zwei Länderspiele gegen Österreich am 6. und 10. Januar, in denen es bereits um die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 geht.