Die Handball-Nationalmannschaft muss in Quarantäne. Der gebürtige Bensheimer Jannik Kohlbacher hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte sein aktueller Verein Rhein-Neckar Löwen am Mittwochmittag.

Am Mittwochmittag kam die Bestätigung. Der hessische Kreisläufer der Handball-Nationalmannschaft, Jannik Kohlbacher, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Ein am Montag durchgeführter Test auf das Coronavirus ergab ein positives Ergebnis. Dies ist seit Dienstagabend bekannt", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit .

Die gesamte Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason begibt sich demnach nun in häusliche Quarantäne. Gleiches gilt für die Bundesliga-Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen. Sämtliche Kontaktpersonen würden sich "an die Empfehlungen des leitenden Mannschaftsarztes Kurt Steuer und insbesondere des Robert-Koch-Instituts halten", hieß es in dem Statement weiter.

Nationalmannschafts-Lehrgang war der Auslöser

"Jeder Teilnehmer des Lehrgangs ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wird sich an die von den Behörden empfohlenen Maßnahmen halten." Kohlbacher gehörte beim Lehrgang vom 9. bis 13. März in Aschersleben dem Kader der Nationalelf an.

Der 24-jährige spielte von 2015 bis 2018 für die HSG Wetzlar und wechselte dann zu den Rhein-Neckar Löwen. Kohlbacher spielt seit November 2015 für die Nationalmannschaft und wurde 2016 mit ihr Europameister.

