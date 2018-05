So viel fehlt noch zum Klassenerhalt: TVH-Coach Emir Kurtagic zeigt es an.

So viel fehlt noch zum Klassenerhalt: TVH-Coach Emir Kurtagic zeigt es an. Bild © Imago

Siegen oder fliegen: Für Hüttenbergs Bundesliga-Handballer geht's im letzten Heimspiel um den Klassenerhalt. Für Trainer Emir Kurtagic hat das brisante Duell gegen Gummersbach etwas Schicksalhaftes.

Wenn der TV Hüttenberg und VfL Gummersbach am Sonntag (12.30 Uhr) in Gießen aufeinandertreffen, geht's für beide Teams ums alles oder nichts. Nur der Gewinner des Kellerduells am vorletzten Bundesliga-Spieltag hat gute Chancen auf den Klassenerhalt, der Verlierer ist wohl raus aus dem Rennen. Denn zum Rundenfinale am 3. Juni dürfte für Hüttenberg (in Berlin) und Gummersbach (gegen Hannover) kaum etwas zu holen sein. Und auch die Konkurrenz hat zum Teil schwere Brocken vor der Brust.

"Wir können vor eigenem Publikum einen großen Schritt so kurz vor der Ziellinie machen", betont TVH-Coach Emir Kurtagic im Gespräch mit dem hr-sport. Zwar stehen die Mittelhessen an letzter Stelle hinter Ludwigshafen (13 Punkte) und dem ebenfalls punktgleichen Duo Lübbecke und Gummersbach (14). Aber mit einem Erfolg könnte der TVH vorerst ans rettende Ufer springen und damit die Abstiegsränge hinter sich lassen.

"Es ist vielleicht Schicksal"

Für Kurtagic ist es ohnehin keine gewöhnliche Partie, saß der Bosnier doch zwischen Dezember 2011 und März 2017 fast fünfeinalb Jahre auf der Gummersbacher Trainerbank. Zudem streifte sich der einstige Linkshänder ein Jahr lang das Trikot des Altmeisters über. "Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Gummersbach. Es ist vielleicht Schicksal", meint Kurtagic im Bezug auf die besondere Konstellation im Heimfinale der Hüttenberger.

Dass der Neuling überhaupt noch die Chance auf den Ligaverbleib hat, sei eine Sensation, hebt der Coach hervor. "Gummersbach hatte vor Rundenbeginn sicherlich andere Ansprüche als wir und wollte sich weiterentwickeln", erinnert der 37-Jährige an die finanziellen Unterschiede beider Clubs. Jetzt droht den Oberbergischen gar der erstmalige Abstieg als Bundesliga-Gründungsmitglied. Seit 1966 gehörte der einstige Spitzenclub der höchsten Spielklasse an.

"Wir sind bereit für den Kampf"

Kuragic will darauf natürlich keine Rücksicht nehmen, sondern mit seinem Team selbst Großes vollbringen. "Eigentlich haben wir nichts in der Bundesliga zu suchen", meint der Bosnier mit Blick auf seinen mit zahlreichen No-Name-Spielern bestückten Kader. Kurtagic sieht seine Hüttenberger fürs "Endspiel" gerüstet. "Wir sind bereit für den Kampf. Wichtig ist, dass wir gut verteidigen und unser System durchziehen." Die Unterstützung des "achten Mannes" ist dem Underdog gewiss. Der TVH erwartet 2.700 Fans und damit eine volle Gießener Sporthalle Ost.

Dass die Partie zur Mittagszeit beginnt, findet Kurtagic gut: "So hat man nicht viel Zeit zum Nachgrübeln." Am Ablauf wird er nichts ändern. Die Spieler schlafen vor Heimspielen wie immer daheim, 90 Minuten vor Anpfiff ist Treffpunkt in der Halle. "Jeder hat seinen Rhythmus. Dabei werden wir es auch belassen", so Kurtagic. Beim TVH ist im Vergleich zu den arrivierten Clubs eben alles zwei, drei Nummern kleiner. Trotzdem soll jetzt der ganz große Wurf, sprich der Klassenerhalt, gelingen.

hr-Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 27.05.2018, 19.30 Uhr