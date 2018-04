Schwerer Rückschlag für den TV Hüttenberg im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga: Das Team verlor am Sonntag den Keller-Krimi bei Mitkonkurrent Ludwigshafen-Friesenheim.

Der TV Hüttenberg hat in der Bundesliga am Sonntag einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Beim Tabellenletzten Ludwigshafen-Friesenheim verloren die Mittelhessen mit 28:32. Mit der Niederlage verschärft sich die Situation des TVH - denn der direkte Konkurrent aus Ludwigshafen ist im Tableau am Team von Trainer Emir Kurtagic vorbeigezogen.

Bereits zur Halbzeit lagen die Hüttenberger mit 12:16 zurück, stemmten sich nach der Pause aber gegen die drohende Niederlage. In der Schlussphase schei- terte der TVH dann aber an Eulen-Keeper Klier und der Chancenverwertung.

Weitere Informationen Ludwigshafen - TV Hüttenberg 32:28 (16:12) Ludwigshafen: D. Schmidt 9, Dietrich 6, Scholz 4, Valullin 4, Feld 3, Dippe 2, Djozic 2/1, Durak 1, Hruscak 1 TV



Hüttenberg: Johannsson 6, Wernig 5/2, Fernandes 4, Mappes 4, Rompf 3, Hahn 2, Sklenak 2, Hofmann 1, Ritschel 1



Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)



Zuschauer: 2.350 Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: - / Zörb (18.) Ende der weiteren Informationen

