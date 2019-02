Griesbach wird neuer Trainer in Hüttenberg

Der Handball-Zweitligist TV Hüttenberg hat einen Nachfolger für Trainer Emir Kurtagic gefunden. Der neue Coach kommt von einem Drittligisten und übernimmt den TVH im Sommer.

Der Handball-Zweitligist TV Hüttenberg hat einen Nachfolger für den im Sommer auslaufenden Vertrag von Trainer Emir Kurtagic gefunden. Zur neuen Saison übernimmt Frederick Griesbach bei den Mittelhessen. Der 30-Jährige kommt vom VfL Pfullingen, mit dem er momentan in der 3. Liga Süd aktiv ist.

"Wir sind extrem zufrieden und auch stolz auf diese Verpflichtung. Nach längerer Suche haben wir mit Frederick Griesbach den Mann gefunden, der den TV Hüttenberg weiter nach vorne bringen kann. Mit ihm zusammen wollen wir den nächsten Schritt gehen", erklärt Fabian Friedrich, der Hüttenberger Geschäftsführer. "Er hat bereits bei anderen Vereinen bewiesen, dass er mit jungen Spielern arbeiten und sie weiterentwickeln kann."

Griesbach: "Handball wird in Hüttenberg ganz besonders gelebt"

Griesbach, der Sport und Physik auf Lehramt studiert hat, sagt zum neuen Engagement : "In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir schnell bewusst, dass die Art des gewünschten Handballs mit meiner Sichtweise übereinstimmt. Jedem Handball-Interessierten ist bewusst, dass der Handball in Hüttenberg ganz besonders gelebt wird und ich bin froh, dass ich auch zukünftig in einer sehr handballbegeisterten Region arbeiten darf."