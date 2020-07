Am heutigen Dienstag hat die Handball-Bundesliga GmbH die genauen Spielansetzungen für den Re-Start des Spielbetriebs herausgegeben.

Nach knapp sieben Monaten Zwangspause ist der Auftakt für den 2. & 3. Oktober 2020 geplant. In der 2. Handball-Bundesliga werden in der kommenden Saison 19 Mannschaften an den Start gehen, einhergehend mit der ungeraden Zahl wird ein Team pro Spieltag spielfrei haben. "Insgesamt sieht die kommende Saison 342 anstatt von 306 Partien (bei 18 Teams) vor. Der letzte Spieltag des Jahres 2020 findet am 29./30. Dezember statt, die Saison wird im Jahr 2021 am 05. Februar mit dem 17. Spieltag fortgesetzt. Am 26. Juni kommenden Jahres beendet der 38. Spieltag die Saison 2020/21 der. 2. HBL", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Handball-Bundesliga GmbH.

"Wir können es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Die Pause war und ist extrem lang, umso mehr steigt natürlich die Vorfreude durch die Terminvergabe. Ich hoffe, es wird ein Feiertag am 3. Oktober mit einer vollen Halle in Hüttenberg", freut sich Trainer Frederick Griesbach auf den Re-Start in knapp zehn Wochen.

Start gegen Aufsteiger Wilhelmshaven

Der TV 05/07 Hüttenberg startet erneut einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger in die neue Saison. Am Samstag, 3. Oktober um 19.30 Uhr gastiert der Wilhemshavener HV im Sportzentrum Hüttenberg, ehe das erste Auswärtsspiel die Hessen zu den DjK Rimpar Wölfen führt (Sa., 10.10., 19.30 Uhr). Der streng getaktete Zeitplan und die zusätzlichen Spieltage sehen zudem vor, Duelle auch unter der Woche abzuhalten.