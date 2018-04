Der TV Hüttenberg ist nach einer Niederlage gegen den HC Erlangen erneut auf einen Abstiegsplatz in der Handball-Bundesliga gerutscht. Zudem droht Ragnar Johannson eine Sperre.

Der TV Hüttenberg ist nach einer Niederlage gegen den HC Erlangen wieder Tabellenvorletzter in der Handball-Bundesliga. Der TVH verlor sein Heimspiel am Samstag mit 24:27 (13:14) und fiel damit hinter TuS N-Lübbecke zurück in die Abstiegsränge. Den Unterschied zwischen den beiden Konkurrenten macht derzeit nur das Torverhältnis aus.

Die Hessen und Erlangen lieferten sich einen wahren Krimi. Beim Stand von 18:22 aus Sicht des TVH kassierte Ragnar Johansson eine blaue Karte, weil er seinen Gegenspieler beim Wurfversuch im Gesicht traf. Ihm droht nun eine nachträgliche Sperre. Hüttenberg gab sich aber nicht auf und verkürzte zeitweise auf 23:24. Zum Ausgleich reichte es trotz der ohrenbetäubenden Unterstützung in Gießen nicht.

Weitere Informationen TV Hüttenberg – HC Erlangen 24:27 (13:14) Beste Werfer Hüttenberg: Mappes (6), Tomas Sklenak (4), Wenig (4)



Beste Werfer Erlangen: Link (6), Bissel (5), Lux (5)



Zuschauer: 2.400 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 21.4.2018, 23 Uhr