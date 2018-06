In Berlin muss ein Sieg her

Letzter Stopp Berlin: Hüttenbergs Handballer hoffen am Saisonfinale der Bundesliga auf eine Sensation, um dem Abstieg doch noch zu verhindern. Mut macht den Mittelhessen auch der Pokaltriumph der Eintracht.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found TVH hofft auf die Sensation [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Wie der Underdog den großen Favoriten schlagen kann, haben die Fußballer der Frankfurter Eintracht mit dem Pokalsieg über den FC Bayern München erst unlängst vorgemacht. "Wenn wir Ähnliches in Berlin schaffen sollten, wäre das natürlich eine Riesengeschichte", sagt Torsten Menges, der Sportliche Leiter des TV Hüttenberg, dem hr-sport.

Der TVH gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten Füchse Berlin und braucht an der Spree ein ganz großes Handball-Wunder. "Wir müssen schon ein Stück weit unterscheiden zwischen Hoffnung und realistischen Chancen – und die beziffere ich auf unter fünf Prozent", sagt Menges unverblümt.

"Natürlich wollen wir die Sensation schaffen"

In der Tat muss das Schlusslicht am Rundenfinale über sich hinauswachsen und zugleich auf die Patzer der Konkurrenten Lübbecke (in Lemgo) und Ludwigshafen (gegen Erlangen) hoffen. Nur dann würde der TVH den Wiederabstieg in die 2. Liga noch verhindern können. "Keine Mannschaft will ihr letztes Heimspiel verlieren, aber vielleicht sind die Berliner gegen uns ein bisschen unkonzentriert", spekuliert Menges.

Zumal die Berliner eine gewisse Sympathie für den Außenseiter haben könnten: Denn Füchse-Gesellschafter Ulrich Theis hat in den 80er Jahren den Bundesliga-Kasten des TVH gehütet. "Er wohnt noch in Wetzlar, hat also eine emotionale Verbindung zu Hüttenberg", weiß Menges, der aber frühestens vor dem Spiel mit einstigen Topkeeper quatschen werde. "Natürlich wollen wir die Sensation schaffen", bekräftigt der TVH-Manager.

Gummersbach hat's vorgemacht

Mut macht dem Kurtagic-Team auch das Finish der abgelaufenen Saison. Da sammelte der letztwöchige Hüttenberg-Bezwinger Gummersbach am 32. Spieltag völlig überraschend zwei Big Points auf dem Weg zum Last-Minute-Ligaverbleib – nämlich durch einen 28:27-Coup bei den Füchsen.

"Da sind die Berliner ein bisschen wie ein gebranntes Kind. Zumal wir auch im Hinspiel unglücklich verloren haben", so Menges. Aber auch im Falle eines Wiederabstieges geht beim TV Hüttenberg nicht die Welt unter. "Wir sind für die neue Runde personell schon gut aufgestellt", verspricht Menges.