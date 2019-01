Was bleibt von der Handball-Euphorie? DHB-Vizepräsident Bob Hanning will vor allem im Schulsport ansetzen. Von seinen Vorschlägen hält man in Hessen aber nicht allzu viel.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hanning: "Wir brauchen wieder Bälle an den Schulen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Volle Hallen, Millionen TV-Zuschauer und große Euphorie im ganzen Land - die Handball-WM 2019 hat in Deutschland Spuren hinterlassen, auch wenn das deutsche Team am Ende nur mit der Blechmedaille dastand. Der Rückenwind und die Einnahmen sollen nun genutzt werden, darüber sind sich alle einig - aber wie genau? Darüber sind sich die zuständigen Stellen offenbar nicht einig.

"Wir brauchen wieder Bälle an den Schulen“, hatte Bob Hanning am Montagabend in der Sendung heimspiel! im hr-fernsehen gefordert. "Ich habe das Gefühl, an jeder 1000. Schule wird Handball unterrichtet. Wir müssen wieder dahin kommen, dass an jeder 10. Schule Handball unterrichtet wird", so der Vize-Präsident des Deutschen Handballbundes, der die Landesverbände in die Pflicht nahm, das Thema Handball in den Schulen wieder populärer zu machen.

"Hanning versucht, Aufmerksamkeit zu erregen"

Mit den Forderungen kann Gunter Eckart wenig anfangen. "Das mit 'jeder 1000. Schule' kann ich so nicht bestätigen, in Hessen ist es definitiv besser. Es gibt immer wieder Handball-Fortbildungen für Lehrer, die sehr gut angenommen werden", sagte der Präsident des Hessischen Handball-Verbands (HHV). "Wir arbeiten schon seit fünf oder sechs Jahren daran, den Handball in die Schulen zu bringen und es gibt Vereinskooperationen."

Ähnlich sieht es HHV-Geschäftsführer Günter Dörr. "Hanning ist bekannt für seine Bemerkungen, mit denen er versucht, Aufmerksamkeit zu erregen." Initiativen wie Aktionstage an Grundschulen und Trainings mit Nationalspielern gebe es bereits, für Handball an den Schulen seien Sportler aus Vereinen nötig, die schwer zu rekrutieren seien. Den Vorwurf von Hanning, zu wenig auf Schulsport zu setzen, versteht Dörr "überhaupt nicht". "Handball wird in den Vereinen gespielt und nicht in Schulen." In den Aussagen von Hanning sieht er "einige Ungereimtheiten".

HHV rechnet nicht mit Geld aus WM-Einnahmen

Von den WM-Einnahmen - es ist von etwa zwei Millionen Euro die Rede - sollen laut Hanning zwei Drittel für die Arbeit an Kindergärten und Schulen genutzt werden. Die Landesverbände rechnen dagegen nicht mit monetären Vorteilen durch die WM, zumindest gibt es laut Dörr keine solchen Absprachen.

Gunter Eckart sieht sogar einen Widerspruch in den Aussagen des DHB: "Einerseits sagt Herr Hanning, dass über die Hälfte der WM-Einnahmen in die Basis gesteckt werden soll. Andererseits habe ich den Vorschlag von DHB-Präsident Andreas Michelmann gehört, den Mitgliedsbeitrag auf zwölf Euro anzuheben. Das passt für mich nicht zusammen."

Naß: "Handball darf nicht zu einer TV-Sportart verkommen"

ARD-Kommentator und Handball-Experte Florian Naß verteidigt dagegen die Arbeit des Deutschen Handballbundes. "Der DHB ja schon eine ganze Menge angeschoben in den letzten Jahren, man ist ja frühzeitig auch in die Schulen gegangen. Es ist jetzt auch eine Verantwortung der Vereine und der Landesverbände", sagt er. "Ich würde erwarten, dass die kleinen Vereine auf ihren Homepages und ihren Facebook-Seiten die Kinder einladen. Und es muss unbedingt eine Verzahnung mit den Schulen her. Handball darf nicht zu einer TV-Sportart verkommen."

Dazu sind mit Sicherheit auch Gespräche des DHB mit den Verbänden im Nachgang der WM nötig. Die habe es bisher noch nicht gegeben, sagt Gunter Eckart. Allerdings sind sie wohl unumgänglich, damit die Handball-Begeisterung nicht sofort wieder ungenutzt verpufft.