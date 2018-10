Die HSG Wetzlar oder die MT Melsungen – wer macht einen großen Schritt in Richtung Final Four? Die beiden hessischen Teams stehen sich am Dienstagabend im Achtelfinale des DHB-Pokals gegenüber.

Im DHB-Pokal steht am Dienstag (20 Uhr) ein echter Leckerbissen an. Die HSG Wetzlar bittet die MT Melsungen im Achtelfinale zum Hessenduell. Bereits vor einigen Wochen waren die Handball-Bundesligisten aufeinander getroffen. Damals konnte sich Melsungen deutlich mit 34:26 durchsetzen. Seitdem lief es weder bei Wetzlar noch bei Melsungen so richtig rund: Die HSG liegt mit nur zwei Siegen aus neun Spielen auf Platz 15 der Bundesliga-Tabelle. Die MT steht mit fünf Siegen zwar deutlich besser da, musste aber zuletzt Auswärts-Schlappen in Minden (27:32) und Kiel (20:37) einstecken.

"Wir stehen jetzt im Niemandsland der Tabelle. Das war eindeutig nicht unser Ziel", sagt MT-Vorstand Axel Geerken. "Da muss viel mehr kommen und dazu hat die Mannschaft am Dienstag die nächste Gelegenheit." Trainer Heiko Grimm ergänzt: "Es muss jeder für den anderen spielen und kämpfen, gute Pässe spielen – und zwar als Mannschaft."

Minuskulisse droht

Wetzlar hatte es im vergangenen Jahr ins Final Four geschafft, ist dieses Mal aber klarer Außenseiter. "Wir können gegen Melsungen nur gewinnen", sagt Trainer Kai Wandschneider. "Deshalb erwarte ich, dass wir mit Respekt aber auch der nötigen Portion Mut, Spielfreude und Galligkeit ins Derby gehen. Zudem wollen wir unsere Fans von der ersten Minuten an mitnehmen und ein Feuer in der Arena entfachen."

Allerdings lief der Vorverkauf für das Spiel mehr als schleppend. "Trotz unterschiedlichster Aktionen haben wir gerade einmal knapp 2.000 Tickets verkauft", erklärt HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Leider bedeutet das Minusrekord für uns."