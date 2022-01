Tabellenführer der 2. Liga mit 5 Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Auftstiegsplatz, der SV Darmstadt 98 rockt die zweite Liga. Die Fans von SV Darmstadt 98 träumen vom Aufstieg, weil Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht einen super Job macht, weil die Mannschaft funktioniert und weil die Stürmer Philipp Tietz und Luca Pfeiffer treffen wie sie wollen. Beim SV Darmstadt 98 wächst was zusammen, was am Ende zu was Großem – dem Aufstieg führen könnte. Viele sehen sich schon an das Lilien-Wunder von 2015 erinnert, als der SV Darmstadt 98 völlig überraschend in die 1. Liga aufsteigen konnte. Und am kommenden Sonntag kommts zum Aufstiegskracher mit dem Hamburger SV. Im heimspiel! sprechen Markus Philipp und Sebastian Rieth über den SV Darmstadt 98 und die Chance der Lilien auf den Aufstieg mit Ex-Darmstadt-Spieler und Aufstiegs Held von 2015 Marco „Toni“ Sailer und BILD-Reporter Yannick Hüber.