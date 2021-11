Boris Becker eröffnet Tennis-Akademie in Hochheim

Die Halle in Hochheim am Main misst bisher rund 5.500 Quadratmeter und wird bald zur größten der Welt ausgebaut werden. Den ersten Weltstar-Aufschlag in der Halle übernimmt Boris Becker zur offiziellen Einweihung persönlich und misst sich mit Nachwuchstalenten der "Boris Becker International Tennnis Academy".