Trotz guter Chancen spielt Eintracht Frankfurt nur Unentschieden gegen Augsburg und verpasst den großen Schritt Richtung Champions League. Wir diskutieren, was in dieser Phase wichtig ist. Außerdem sind Kickers Offenbach und die Regionalliga Thema in der Sendung. Auch im zwölften Anlauf wird es der OFC nicht schaffen, in die dritte Liga aufzusteigen. Die Gründe sind vielfältig. Vor allem die zweiten Mannschaften der Proficlubs sind große Konkurrenten der Traditionsteams, dazu fordern viele Vereine eine Regionalliga-Reform. Darüber sprechen wir mich OFC-Geschäftsführer Christian Hock und Sportjournalistin Alice Jo Tietje. Moderiert wird die Sendung von Janine Hilpmann und Lisa Tellers.