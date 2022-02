Eintracht Frankfurt ist in der Frauen-Bundesliga der erste Sieg im Jahr 2022 geglückt. Die Hessinnen gewannen beim 1. FC Köln am Sonntag mit 2:1. Zunächst hatte Weronika Zawistowska die Gastgeberinnen in Führung gebracht (17.), doch dann schlugen die Frankfurterinnen zurück.