Eintracht Frankfurt startet in die Mega-Saison | heimspiel! | 01.08.2022

Eintracht Frankfurt startet in die neue Saison. Für den Europa-League-Sieger geht es dieses Jahr in die Champions League. Wie kommt die Eintracht in die neue Saison rein? Wie gut ist der Kader? Im heimspiel! diskutieren Julian Franzke (Kicker), Eintracht-Fan Alex Odenthal und Ex-Eintracht-Spieler Maik Franz.