Eintracht Frankfurt, oft als Diva vom Main bezeichnet, schied unter der Woche im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Saarbrücken aus. Doch überraschend drehte Eintracht Frankfurt am Samstag auf und besiegte die Bayern mit 5:1, was deren erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison war. Es bleibt die Frage, warum Eintracht Frankfurt solche Leistungsunterschiede zeigt. Ist bei der Eintracht der Knoten nach den Niederlagen nun geplatzt?