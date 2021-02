Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Jüngster Beweis: der Sieg am Samstag gegen Berlin. Steht in der nächsten Saison die nächste Europa-Tour an? Darüber diskutieren im heimspiel! am Montag der hr-Sportjournalist Carsten Schellhorn, der Groundhopper Daniel Oestreich und die Podcasterin Jula Reichard.