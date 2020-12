Wird die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach das bislang wichtigste Spiel für Eintracht-Trainer Adi Hütter? Über die aktuelle Kritik am Coach sowie die Situation nach der Niederlage in Wolfsburg sprechen wir im heimspiel! am Montag. Gäste: Schmuckdesigner und Eintracht-Fan Ralf Kellenberger und hr-Reporter Florian Naß.