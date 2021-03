Eintracht vor dem ersten Matchball in Dortmund

Eintracht Frankfurt hat Rang vier weiter gefestigt, nach der Länderspielpause kommt es zum direkten Duell in Dortmund. In der kommenden Saison könnten die Frankfurter tatsächlich in der Champions League spielen - und das vielleicht sogar vor Zuschauern. Das besprechen wir mit Frank Hellmann von der Frankfurter Rundschau, Eintracht-Fan Alexandra Odenthal und Virologe Martin Stürmer.