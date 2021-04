Pünktlich zum Start der DEL2-Playoffs zeigt der Hessische Rundfunk seine aufwendig produzierte Doku-Serie "Es kann nur einen geben!" In vier Folgen kämpfen die Dauerrivalen Kassel Huskies und Löwen Frankfurt um die Rückkehr in die erste Liga. Sehen Sie hier den Trailer zur Serie. Die ganze Serie gibt es in der ARD-Mediathek .