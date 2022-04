Alex Wieczerzak ist einer der besten Judo-Kämpfer Deutschlands. Doch in seiner Jugend wurde Alex wegen seines Nachnamens gemobbt. Die meisten Kinder können ihn nicht aussprechen, sie finden das komisch, lachen. Alex wird gehänselt, dabei ist er doch in Frankfurt geboren. Er will es ihnen beweisen und steckt sich ein großes Ziel: Olympia-Gold für Deutschland holen. Doch es kommen noch viele weitere Hindernisse.