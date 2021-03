Formel 1 startet in die neue Saison

Am Wochenende startet die Formel 1 in Bahrain in die Saison - mit einem Rekordkalender von 23 Rennen, inklusive zweier neuer Rennstrecken. Mit dabei sind auch Formel 2-Champion Mick Schumacher und der Heppenheimer Sebastian Vettel bei seinem neuen Arbeitgeber Aston Martin.