Fußball und Tischtennis in der Hessenkonferenz

In der Tischtennis-Bundesliga der Herren kommt es zwischen TTC Fulda-Maberzell und TTC OE Bad Homburg zum Hessen-Duell. Die Gastgeber können sich mit einem Sieg weiter vom Tabellenende entfernen, die Aufsteiger aus Bad Homburg warten weiterhin auf ihre ersten Zähler in der Saison und sind fast schon zwangsläufig auf einen Sieg angewiesen. Mit sieben Punkten aus den drei letzten Partien ist der SV Wehen Wiesbaden plötzlich wieder direkt an den Aufstiegsrängen der 3. Fußball-Liga dran. Dabei haben vor allem die treffsichern Offensivkräfte überzeugt, die nun auch bei Kellerkind Unterhaching wieder zuschlagen wollen.