Aufstieg! Sie haben es tatsächlich geschafft: Nach sechs Jahren Zweiter Liga spielt der SV Darmstadt 98 in der neuen Saison wieder in der Bundesliga. Und das ist verdient. Verdienter geht es eigentlich kaum, wenn man sich den Werdegang dieses Teams genau ansieht. Diese Doku erzählt die Geschichte eines echten Teams, eines kleinen Fußball-Wunders – made in Südhessen.