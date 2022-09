Nach den Fan-Randalen beim Champions League Spiel in Marseille haben alle mit einer harten Strafe durch die UEFA für Eintracht Frankfurt gerechnet. Aber Eintracht Frankfurt kam mit einem Bewährungs-Urteil davon. Keine direkten Konsequenzen für die nächsten Spiele von Eintracht Frankfurt in der Champions League gegen Tottenham Hotspurs. Ist dieses Harmlos-Urteil Glücksfall oder Katastrophe für Eintracht Frankfurt? Geht jetzt im Fan-Block von Eintracht Frankfurt alles einfach so weiter? Muss Eintracht Frankfurt jetzt selbst Konsequenzen ziehen und gegen die eigenen Ultras vorgehen? Und wenn nichts passiert, verliert Eintracht Frankfurt dann seine "normalen Fans"?