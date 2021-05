Der SV Wehen Wiesbaden hat sich am Samstag mit 3:0 (0:0) im Finale beim TSV Steinbach Haiger durchgesetzt und den Hessenpokal gewonnen. Johannes Wurtz führte den SVWW zum Titelgewinn und damit in die erste DFB-Pokalrunde. Er brachte mit seinen drei Treffern in der zweiten Halbzeit (61., 64., 84.) den Favoriten auf die Siegerstraße.