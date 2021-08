Eintracht Frankfurt hat am Samstag den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison verpasst. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner kam bei Arminia Bielefeld trotz langer Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und wartet damit weiter auf ein Erfolgserlebnis in dieser Spielzeit. Jens Petter Hauge (22.) hatte die Hessen in Front gebracht, Patrick Wimmer traf zum verdienten Ausgleich (86.).