Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht gab am Freitagabend einen seltenen Einblick in die Innenwelt seiner Fußballmannschaft. In der Kabine des SV Darmstadt 98 sei nach der 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf eine sehr niedergeschlagene Stimmung gewesen, berichtete er auf der Pressekonferenz. "Viele Spieler haben geweint."