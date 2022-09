Eintracht Frankfurt hat am Samstagabend den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Gegen RB Leipzig setzten sich die Hessen verdient mit 4:0 (2:0) durch. Daichi Kamada (16. Minute), Sebastian Rode (22.), Tuta (67.) und Rafael Borré per Foulelfmeter (84.) trafen für die Hausherren, die sich in der Tabelle auf Rang neun vorschoben. Es war das erste Saisonspiel ohne Gegentor für die SGE.