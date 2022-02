Der SV Darmstadt 98 ist in Hannover nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Am Sonntag trennten sich die beiden Mannschaft 2:2 (1:1). Sebastian Stolze per Eigentor (18. Minute) und der eingewechselte Aaron Seydel (62.) trafen für die Lilien. Cedric Teuchert (35.) und Julian Börner (50.) waren für die Hausherren erfolgreich.