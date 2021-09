Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga noch keinen Lauf, jetzt aber steht in der Europa League das Spiel gegen Fenerbahçe Istanbul an. Im heimspiel! geht es mit den Gästen Marc Heinrich (Journalist) und Alex Odenthal (Eintracht-Fan) darum, ob bei den Frankfurtern der Knoten platzt und was das Spiel in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart damit zu tun hat.