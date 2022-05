Was bisher geschah: Schwimmen, Radfahren, Laufen. Die Zusammenfassung vom Tag und zum Abschluss die Entscheidung. Wer gewinnt bei den Männern und wer bei den Frauen? Zum letzten Mal starten Männer und Frauen am selben Tag. 2021 musste der Ironman pandemiebedingt abgesagt werden und wird in diesem Jahr nachgeholt.