Auswärtsfahren ist schön - und in der Europa League noch viel schöner: Eintracht Frankfurt tritt am Donnerstag bei Royal Antwerpen an. Über das Reisefieber der Fans sprechen wir in heimspiel! unter anderem mit Groundhopper Daniel Oestreich, hr-Sportredakteurin Sonja Riegel und mit Basti Red von FUSSBALL 2000.